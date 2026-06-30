Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 17:15

Экономика

Экономист заявил, что стоимость авиатоплива не зависит от ситуации на внутреннем рынке

Экономист заявил, что стоимость авиатоплива не зависит от ситуации на внутреннем рынке

"Деньги 24": бензин АИ-95 пропал с некоторых АЗС в Москве

"Деньги 24": россияне стали активнее снимать деньги с депозитов из-за падения ставок

Эксперт рассказал, как изменение цен на топливо влияет на стоимость авиабилетов

"Деньги 24": эксперт рассказал о перспективах доходности гособлигаций

"Деньги 24": площадь сданных новостроек в Москве упала на треть

Песков сообщил о ежедневных совещаниях по рынку топлива в России

"Деньги 24": россияне сняли с банковских счетов более полутриллиона рублей

Спрос на топливо вырос на 20–30% в России

"Деньги 24": цена бензина АИ-95 в Москве приблизилась к 82 рублям за литр

Стоимость авиатоплива от ситуации на внутреннем рынке не зависит. В данный момент есть перспектива снижения цены, заявил экономист Александр Быстров.

По словам эксперта, в структуре стоимости авиабилета 30%, а то и до 40% может доходить именно стоимость топлива. Если стоимость топлива выросла примерно на 7%, то билет мог подорожать до 2%. Эксперт отметил, что обычные пассажиры и туристы даже не заметят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоНаталия Шкода

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика