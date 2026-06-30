Экономист заявил, что стоимость авиатоплива не зависит от ситуации на внутреннем рынке

Стоимость авиатоплива от ситуации на внутреннем рынке не зависит. В данный момент есть перспектива снижения цены, заявил экономист Александр Быстров.

По словам эксперта, в структуре стоимости авиабилета 30%, а то и до 40% может доходить именно стоимость топлива. Если стоимость топлива выросла примерно на 7%, то билет мог подорожать до 2%. Эксперт отметил, что обычные пассажиры и туристы даже не заметят.

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