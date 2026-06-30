Эксперт допустил снятие персональных запретов в отношении тренеров фигуристов РФ

Персональные запреты на тренеров российских фигуристов могут снять, считает руководитель спортивной редакции Николай Яременко.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение частично отменить меры против российских спортсменов. Фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты смогут вернуться на чемпионаты Европы, мира и Гран-при в нейтральном статусе без флага и гимна.

Спортсменка Татьяна Навка назвала это большой победой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.