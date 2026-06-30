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30 июня, 13:30

Спорт

Эксперт допустил снятие персональных запретов в отношении тренеров фигуристов РФ

Эксперт допустил снятие персональных запретов в отношении тренеров фигуристов РФ

Российские команды допустили до соревнований ISU

Татьяна Навка назвала победой допуск российских фигуристов на международные соревнования

Российских фигуристов допустили до участия в соревнованиях в нейтральном статусе

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Персональные запреты на тренеров российских фигуристов могут снять, считает руководитель спортивной редакции Николай Яременко.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение частично отменить меры против российских спортсменов. Фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты смогут вернуться на чемпионаты Европы, мира и Гран-при в нейтральном статусе без флага и гимна.

Спортсменка Татьяна Навка назвала это большой победой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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