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30 мая, 18:50

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Масштабный городской праздник "День московского спорта" прошел в "Лужниках"

Масштабный городской праздник "День московского спорта" прошел в "Лужниках"

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Выходной в движении: 30 мая на территории олимпийского комплекса "Лужники" прошел "День московского спорта". Организаторы подготовили разнообразную нон-стоп программу.

Гости могли принять участие в открытых тренировках. Например, гимнастка Самира Мустафаева провела на Большой спортивной арене массовое занятие по барре (фитнес с элементами балета) вместе с певицей Юлианной Карауловой. А к открытой тренировке по стретчингу (упражнения на растяжку мышц и подвижности суставов) присоединилась певица Валерия.

Для всех желающих проходили мастер-классы по акробатике, художественной гимнастике, боксу, брейк-дансу и даже по сборке кубика Рубика. Любители экстремальных развлечений могли прокатиться на трюковых самокатах и горных велосипедах. Также гости получили возможность испытать свои силы на полосе препятствий, где главное правило – не касаться пола или воды.

Праздник стал частью масштабного городского проекта "Лето в Москве", который продлится с 30 мая по 6 сентября.

О том, как жители столицы приобщаются к здоровому образу жизни, узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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