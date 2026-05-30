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30 мая, 22:40

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Новый сезон фестиваля "Театральный бульвар" стартовал в Москве

Новый сезон фестиваля "Театральный бульвар" стартовал в Москве

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Лето в своем репертуаре: 30 мая в Москве уже в третий раз стартовал проект "Театральный бульвар". Торжественное открытие самого продолжительного фестиваля в мире прошло на новой и самой большой его площадке. Она расположена на Пушкинской набережной в Парке Горького.

На три летних месяца город снова превратится в огромную сцену. Жителей и гостей столицы ждут классические и экспериментальные спектакли, оперные и балетные постановки, мюзиклы, концерты, а также яркие выступления уличных и цирковых артистов.

Свои программы представят не только ведущие театры Москвы, но и коллективы из 40 регионов России – впервые на фестивале выступят участники из Владивостока, Хабаровска, Абакана, Тюмени и Смоленска.

Чем "Театральный бульвар" будет удивлять в этом году? Что войдет в афишу фестиваля? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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