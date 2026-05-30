Третий сезон проекта "Лето в Москве" стартует 30 мая

30 мая стартует третий сезон проекта "Лето в Москве". Он объединит более 500 городских площадок с театральными постановками, экскурсиями и спортивными занятиями.

Одной из ключевых площадок станет парк "Москино", где пройдут мастер‑классы, экскурсии и фестивали. Также 30 мая откроется фестиваль "Театральный бульвар", который пройдет на Пушкинской набережной в Парке Горького.

В рамках проекта начнет работу и "Шахматный сквер". Площадки откроются у гостиницы "Метрополь", в Самотечном сквере и музее‑заповеднике "Царицыно".

