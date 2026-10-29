Новый спортивный кластер открыли на юге Москвы

В районе Нагатино-Садовники на юге Москвы открыли новый спортивный кластер рядом с учебным корпусом РАНХиГС. На территории оборудовали площадки для баскетбола, мини-футбола, хоккея и волейбола, беговые дорожки, воркаут-зону и пространство для прыжков в длину и сдачи нормативов ГТО.

Также построили круглогодичный павильон с раздевалками, зоной для кардиотренировок и кортом для игры в сквош. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.