На столичных водоемах меняют летние знаки безопасности на зимние

На столичных прудах меняют знаки безопасности. Как рассказали в комплексе городского хозяйства, вместо предупреждения "Купаться запрещено!" устанавливают зимние щиты "Выход на лед запрещен!". Всего планируют разместить более 1 тысячи таких знаков.

Работы проводят дважды в год: в середине апреля и в конце октября – начале ноября, еще до того, как водоемы замерзнут.

Места установки и количество знаков определяют по специальным схемам. Щиты размещают на красных мачтах так, чтобы хотя бы один из них был хорошо виден из любой точки берега. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.