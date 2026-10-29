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Новости

29 октября, 12:45

Общество

Автор проекта "М.О.З.Г. 4,5" рассказал, как действовать при первых симптомах инсульта

Автор проекта "М.О.З.Г. 4,5" рассказал, как действовать при первых симптомах инсульта

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Социальная инициатива "М.О.З.Г. 4,5" направлена на повышение информированности населения о симптомах инсульта и алгоритме действий при их появлении. Об этом рассказал руководитель инициативы, врач-невролог и общественный деятель Сун Чер И.

Каждая буква в названии обозначает симптом или действие: "М" – нарушение мимики, "О" – ослабление руки или ноги, "З" – затруднение речи, "Г" – главное успеть вызвать скорую помощь. Если появился хотя бы один из этих симптомов, необходимо немедленно обратиться к медикам.

Число 4,5 обозначает терапевтическое окно – время, в течение которого можно оказать помощь при инсульте с минимальными последствиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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