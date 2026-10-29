Более 5 тысяч москвичей стали народными дружинниками в 2026 году. Как рассказал заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко,

жители активно участвуют в охране общественного порядка.

Они еженедельно патрулируют кварталы и помогают полиции на улицах, в том числе и во время массовых мероприятий: дежурят на подходах к стадионам во время футбольных и хоккейных матчей, на фестивалях, забегах и других крупных мероприятиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.