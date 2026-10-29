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29 октября, 07:30

Общество

Россиян предупредили о штрафах, которые можно получить при праздновании Хэллоуина

Россиян предупредили о штрафах, которые можно получить при праздновании Хэллоуина

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Россиян предупредили о штрафах, которые можно получить при праздновании Хэллоуина. Сам праздник отмечать не запрещено, но к дресс-коду стоит подойти ответственно.

Не стоит надевать полицейскую или военную форму с погонами – за это грозит штраф до 1,5 тысячи рублей. Костюм священника тоже носить не стоить. Могут привлечь по статье об оскорблении чувств верующих со штрафом до 300 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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