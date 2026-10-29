Льготные автокредиты снова станут доступны в России с 1 декабря. О возобновлении программы сообщил вице-премьер Денис Мантуров.

Воспользоваться условиями смогут участники СВО, медики, работники образования и люди с инвалидностью. Мера позволит купить машину на 20% дешевле, а электрокар – на 35%. Кроме того, для семей с двумя и более детьми действует скидка 10%.

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