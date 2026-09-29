Светская премьера фантастического сериала "Полдень" прошла в Москве

В кинотеатре "Октябрь" прошла светская премьера фантастического сериала "Полдень". Проект основан на романе братьев Стругацких "Жук в муравейнике".

Действие сериала разворачивается в 2278 году в Мире Полудня – так называется метавселенная Стругацких, описанная фантастами во множестве книг. Главные роли в проекте сыграли Максим Матвеев, Юрий Колокольников, Юлия Снигирь и Леонид Ярмольник, а режиссером выступил Клим Козинский.

Фантастическую вселенную Стругацких создавали с помощью натурных съемок и виртуальных технологий: на кинозаводе "Москино" разработали 11 цифровых локаций. Они выводились на гигантский LED-экран площадью более 300 квадратных метров и дополнялись физическими декорациями.

Сложно ли перенести на экран культовую советскую фантастику? Как создавались футуристические декорации? Чем проект удивит поклонников книги? Ответы на эти и многие другие вопросы узнали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.