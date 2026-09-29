Новый ГОСТ ужесточил требования к детским молочным смесям

В России обновили ГОСТ на детские молочные смеси. Новый стандарт вступит в силу с начала следующего года. Согласно требованиям, состав белков должен быть максимально приближен к составу женского молока.

Ужесточились и требования к упаковке. На ней должна размещаться надпись о предпочтительности грудного вскармливания для питания детей раннего возраста. Кроме того, на пачках больше нельзя размещать изображения малышей.

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