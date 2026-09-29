Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 21:00

Общество

Новый ГОСТ ужесточил требования к детским молочным смесям

Новый ГОСТ ужесточил требования к детским молочным смесям

Адвокат рассказал, как привлечь к ответственности портящих имущество в домах подростков

Сильный туман и ночные заморозки ожидаются в столичном регионе

Наталья Сергунина: в Москве стартовал набор в школу волонтеров-экскурсоводов

Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы"

В России девочек в возрасте 12–13 лет начнут вакцинировать от ВПЧ

Туман с видимостью 200–700 метров ожидается в Москве

"Нейрослоп", "нишевый", и "сикс севен" стали претендентами на звание "Слово года – 2026"

Ветераны получат единовременную выплату к 85-летию Битвы под Москвой

Жители московского ЖК пожаловались на подростков-руферов

В России обновили ГОСТ на детские молочные смеси. Новый стандарт вступит в силу с начала следующего года. Согласно требованиям, состав белков должен быть максимально приближен к составу женского молока.

Ужесточились и требования к упаковке. На ней должна размещаться надпись о предпочтительности грудного вскармливания для питания детей раннего возраста. Кроме того, на пачках больше нельзя размещать изображения малышей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлексей Лазаренко

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

Туристку в Дагестане силой отправили на зиплайне

Трое инструкторов подтащили ее в страховке к краю, после чего один из мужчин пнул туристку по ноге

Читать
закрыть

Как бороться с нашествием медведей в России?

Росохотрыболовсоюз призвал отменить сбор за добычу бурого медведя

Мера повысит интерес к охоте на хищника и позволит снизить число нападений на людей

Читать
закрыть

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика