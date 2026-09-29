Адвокат рассказал, что может помочь против портящих имущество в столичном ЖК подростков

В борьбе против портящих имущество в столичном ЖК Wellton Towers подростков поможет возбуждение уголовного дела и привлечение родителей к материальной ответственности. Таким мнением поделился адвокат Всеволод Свобода.

По его словам, если удастся привлечь к ответственности хотя бы одного из злоумышленников, все остальные будут просто бояться это делать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.