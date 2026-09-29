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29 сентября, 13:30

Общество

Адвокат рассказал, что может помочь против портящих имущество в столичном ЖК подростков

Адвокат рассказал, что может помочь против портящих имущество в столичном ЖК подростков

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В борьбе против портящих имущество в столичном ЖК Wellton Towers подростков поможет возбуждение уголовного дела и привлечение родителей к материальной ответственности. Таким мнением поделился адвокат Всеволод Свобода.

По его словам, если удастся привлечь к ответственности хотя бы одного из злоумышленников, все остальные будут просто бояться это делать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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