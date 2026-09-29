29 сентября, 13:30Общество
Адвокат рассказал, что может помочь против портящих имущество в столичном ЖК подростков
В борьбе против портящих имущество в столичном ЖК Wellton Towers подростков поможет возбуждение уголовного дела и привлечение родителей к материальной ответственности. Таким мнением поделился адвокат Всеволод Свобода.
По его словам, если удастся привлечь к ответственности хотя бы одного из злоумышленников, все остальные будут просто бояться это делать.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.