Мошенники стали использовать данные СНИЛС и сведения о месте работы россиян

Мошенники в своих схемах стали использовать данные СНИЛС и сведения о месте работы, сообщили в МВД РФ. Номер СНИЛС может стать поводом, чтобы сообщить жертве о "компрометации учетных записей" и запустить схему с переводом денег на счет мошенников.

Злоумышленники также добрались до списка покупок. В соцсетях они ищут данные о друзьях, метки с геопозицией и фото новых приобретений. Эти сведения помогают аферистам создать особую схему обмана для конкретного человека.

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