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29 сентября, 07:15

Безопасность

Мошенники стали использовать данные СНИЛС и сведения о месте работы россиян

Мошенники стали использовать данные СНИЛС и сведения о месте работы россиян

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Мошенники в своих схемах стали использовать данные СНИЛС и сведения о месте работы, сообщили в МВД РФ. Номер СНИЛС может стать поводом, чтобы сообщить жертве о "компрометации учетных записей" и запустить схему с переводом денег на счет мошенников.

Злоумышленники также добрались до списка покупок. В соцсетях они ищут данные о друзьях, метки с геопозицией и фото новых приобретений. Эти сведения помогают аферистам создать особую схему обмана для конкретного человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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