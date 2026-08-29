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Новости

29 августа, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 августа

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 августа

В России завершился основной прием на бюджетные места в вузы и колледжи

145 школ и детских садов откроют в Москве к 1 сентября

Собянин: каждый десятый школьник Москвы пойдет 1 сентября в новую школу

Собянин рассказал Путину об открытии новых школ в Москве

Путин посетил выставку в Московском педагогическом государственном университете

Путин провел совещание по вопросу открытия новых школ к началу учебного года в регионах

Почти 10 тысяч ребят из регионов стали студентами столичных колледжей

Основной прием студентов в вузы и колледжи завершится в России 29 августа

"Новости дня": "Московская электронная школа" заработает еще в пяти регионах

Каждый десятый столичный школьник в этом году пойдет в новое здание. К началу учебного года в Москве откроют 145 школ и детских садов – речь идет о построенных и полностью реконструированных корпусах.

В ближайшие дни воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, местами пройдут небольшие дожди. В последний день лета температура достигнет максимума и продержится до 1 сентября включительно.

В России может официально появиться профессия "дальнобойщик". С такой инициативой выступили в Госдуме. Сейчас водители большегрузов относятся к общей категории "водитель автомобиля", хотя их работа существенно отличается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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