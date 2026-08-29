Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 августа

Каждый десятый столичный школьник в этом году пойдет в новое здание. К началу учебного года в Москве откроют 145 школ и детских садов – речь идет о построенных и полностью реконструированных корпусах.

В ближайшие дни воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, местами пройдут небольшие дожди. В последний день лета температура достигнет максимума и продержится до 1 сентября включительно.

В России может официально появиться профессия "дальнобойщик". С такой инициативой выступили в Госдуме. Сейчас водители большегрузов относятся к общей категории "водитель автомобиля", хотя их работа существенно отличается.

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