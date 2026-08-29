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29 августа, 18:15

Общество

В России завершился основной прием на бюджетные места в вузы и колледжи

В России завершился основной прием на бюджетные места в вузы и колледжи

145 школ и детских садов откроют в Москве к 1 сентября

Собянин: каждый десятый школьник Москвы пойдет 1 сентября в новую школу

Собянин рассказал Путину об открытии новых школ в Москве

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Почти 10 тысяч ребят из регионов стали студентами столичных колледжей

Основной прием студентов в вузы и колледжи завершится в России 29 августа

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Россияне планируют потратить на письменные принадлежности в школу около 5 тыс рублей

Основной прием студентов в вузы и колледжи на бюджетные места завершился. В этом году для будущих бакалавров и специалистов выделено почти полмиллиона мест – это только в вузах.

В Госдуме предложили выделить водителей большегрузов в отдельную профессию "дальнобойщик". Сейчас они официально относятся к профессии "водитель автомобиля", однако их работа существенно отличается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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