В России завершился основной прием на бюджетные места в вузы и колледжи

Основной прием студентов в вузы и колледжи на бюджетные места завершился. В этом году для будущих бакалавров и специалистов выделено почти полмиллиона мест – это только в вузах.

В Госдуме предложили выделить водителей большегрузов в отдельную профессию "дальнобойщик". Сейчас они официально относятся к профессии "водитель автомобиля", однако их работа существенно отличается.

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