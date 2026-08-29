Склад загорелся на территории механического завода в подмосковном Павловском Посаде

Склад горит на территории механического завода в подмосковном Павловском Посаде. Площадь пожара превысила 1 тысячу квадратных метров, сообщили в МЧС.

На складе, по информации спасателей, хранятся горючие материалы. Они, судя по всему воспламенились, огонь перекинулся уже на фасад. Как стало известно, пожар удалось локализовать на площади 1 400 "квадратов" – это самая актуальная цифра от МЧС.

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