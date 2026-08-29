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29 августа, 14:15

Общество

Путин посетил выставку в Московском педагогическом государственном университете

Путин посетил выставку в Московском педагогическом государственном университете

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Владимир Путин посетил выставку в Московском педагогическом государственном университете. Президенту представили достижения российского образования, а также показали новый учебник по обществознанию. Главным редактором стал Дмитрий Медведев.

Предмет школьники теперь изучают с 9 класса, а не с 6, как раньше. Больше часов в программе выделили для уроков истории. Также по поручению президента разработаны учебники для Новороссии и Донбасса "История нашего края".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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