Владимир Путин посетил выставку в Московском педагогическом государственном университете. Президенту представили достижения российского образования, а также показали новый учебник по обществознанию. Главным редактором стал Дмитрий Медведев.

Предмет школьники теперь изучают с 9 класса, а не с 6, как раньше. Больше часов в программе выделили для уроков истории. Также по поручению президента разработаны учебники для Новороссии и Донбасса "История нашего края".

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