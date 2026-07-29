Россияне увеличили покупки в зарубежных интернет-магазинах на 40%

Россияне стали активнее покупать товары в зарубежных интернет-магазинах: в первом полугодии 2026 года число трансграничных заказов выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их общий объем достиг 320 миллиардов рублей.

Это всего 4% от всего оборота онлайн-торговли, но рост заказов составил 71%, при этом средний чек снизился на 12% – до 15 тысяч рублей. Укрепление рубля сделало покупки за границей на 20–30% дешевле, чем в России.

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