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29 июля, 22:45

Экономика

Россияне увеличили покупки в зарубежных интернет-магазинах на 40%

Россияне увеличили покупки в зарубежных интернет-магазинах на 40%

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Россияне стали активнее покупать товары в зарубежных интернет-магазинах: в первом полугодии 2026 года число трансграничных заказов выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их общий объем достиг 320 миллиардов рублей.

Это всего 4% от всего оборота онлайн-торговли, но рост заказов составил 71%, при этом средний чек снизился на 12% – до 15 тысяч рублей. Укрепление рубля сделало покупки за границей на 20–30% дешевле, чем в России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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