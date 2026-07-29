ФСБ заявила о процедуре объявления в международный розыск Павла Дурова

Обвинения в содействие терроризму предъявили в России основателю Telegram Павлу Дурову. ФСБ заявила, что идет процедура объявления в международный розыск.

Претензии касаются работы мессенджера. Он не удаляет каналы и чат-боты, в которых готовят преступления против России. Подростков вербуют и заставлять совершать теракты и поджоги.

Школьники подписываются на чат-бот для знакомств, а в итоге оказываются жертвами шантажа и манипуляций украинский спецслужб, а также террористов и экстремистов.

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