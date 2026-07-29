Адвокат сообщил о размере дохода Блиновской в колонии

Около 4 850 лет потребовалось бы блогеру Елене Блиновской для полного погашения долга по уголовному делу при ее нынешнем заработке в колонии. По словам адвоката Геннадия Нефедовского, блогер получает около 6,7 тысячи рублей в месяц, а сумма задолженности превышает 1 миллиард рублей.

Второй кассационный суд 29 июля рассмотрит жалобу на приговор Блиновской. Она была осуждена на 4,5 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.