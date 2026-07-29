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29 июля, 11:30

Шоу-бизнес

Адвокат сообщил о размере дохода Блиновской в колонии

Адвокат сообщил о размере дохода Блиновской в колонии

Кассационный суд рассмотрит жалобу Блиновской 29 июля

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Около 4 850 лет потребовалось бы блогеру Елене Блиновской для полного погашения долга по уголовному делу при ее нынешнем заработке в колонии. По словам адвоката Геннадия Нефедовского, блогер получает около 6,7 тысячи рублей в месяц, а сумма задолженности превышает 1 миллиард рублей.

Второй кассационный суд 29 июля рассмотрит жалобу на приговор Блиновской. Она была осуждена на 4,5 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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