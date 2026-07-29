Москвичам рассказали, куда сходить вечером 29 июля

Москвичам подготовили культурную программу на вечер 29 июля. На арене Большого Московского цирка состоится юбилейное шоу "Совсем большой", приуроченное к 50-летию Эдгарда Запашного.

Для ценителей кино и музыки в клубе ВКС пройдет мультимедийное шоу "Волшебные миры Миядзаки". Кадры из известных аниме будут сопровождаться живым звучанием скрипки и фортепиано.

Кроме того, Театр комедии приглашает москвичей на спектакль "Служебный роман". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.