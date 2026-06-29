Школьница из Москвы, набравшая 500 баллов на ЕГЭ, планирует поступить в МГУ или Физтех

Московская школьница Екатерина Малкова, которая первая в истории ЕГЭ набрала 500 баллов по пяти предметам, планирует поступить в МГУ, Физтех или РХТУ имени Менделеева. Выпускница хочет связать будущую профессию с биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией.

По словам девушки, самым сложным предметом для нее оказался русский язык, а главным испытанием стал период сдачи экзаменов, когда было важно сохранять спокойствие и готовиться сразу к нескольким предметам. Подготовку к ЕГЭ она проходила с помощью школьных занятий, дополнительных уроков и ресурсов "Московской электронной школы".

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