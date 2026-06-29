29 июня, 18:15Общество
Климатолог рассказал о тенденции к росту затяжных дождей в Московском регионе
В Москве и области затяжные дожди стали идти чаще. Об этом рассказал климатолог, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.
Он отметил, что последний сильный ливень в Москве произошел в июле 2025 года. Тогда за сутки выпало около 82 миллиметров осадков. Подобные случаи, по словам Локощенко, являются редкими и их сложно спрогнозировать, однако их вероятность со временем увеличивается.
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