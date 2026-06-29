Отец московской школьницы с 500 баллами на ЕГЭ рассказал о подготовке дочери

Отец московской школьницы Екатерины Малковой, набравшей 500 баллов по пяти предметам на ЕГЭ, рассказал, что дочь усердно готовилась и все это время была уверена в своих силах.

Выпускница установила абсолютный рекорд в истории Единого государственного экзамена. Сама девушка поделилась, что самым трудным предметом для нее стал русский язык, а точные дисциплины ей нравятся больше, поэтому подготовка к ним давалась легче.

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