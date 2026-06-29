Москвичам напомнили о правилах перевозки ручной клади в самолетах. Их ужесточили после того, как на борту самолета авиакомпании Air China загорелся пауэрбанк. Теперь такие устройства запрещено сдавать в багаж.

Определены предельные мощности батарей, которые можно провозить со специальным разрешением, а также введены другие требования к состоянию пауэрбанка, его упаковке и маркировке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.