Фестиваль "Конное достояние" стартовал в Москве

В Москве стартовал IV Фестиваль национальных пород лошадей "Конное достояние". Проект объединил конный спорт, исторические реконструкции, музыку, ремесла и интерактивные площадки. В год единства народов России в программу включили демонстрацию пород лошадей из разных регионов страны.

Майская часть фестиваля проходит в Измайловском парке с программой "Это Кавказ". В течение лета площадки также откроются в усадьбе "Люблино", парке у прудов "Радуга", на "Ходынском поле" и в ландшафтном парке "Митино". Для гостей подготовили тематические программы, посвященные культуре и традициям разных регионов России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.