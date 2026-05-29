Собянин: в Московской олимпиаде школьников участвовали дети из 88 регионов

В Московской олимпиаде школьников приняли участие более 200 тысяч детей 5–11-х классов из 88 регионов России. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в финал вышли почти 90 тысяч человек, и большая часть – 64 тысячи – москвичи. Они завоевали свыше 4 тысяч дипломов. 860 стали победителями и более 3 тысяч – призерами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.