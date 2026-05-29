29 мая, 13:15Мэр Москвы
Собянин рассказал о реализации программы реновации на севере Москвы
Жилой комплекс на улице Онежской возвели в Головинском районе по программе реновации, сообщил Сергей Собянин. Дома построили по индивидуальному проекту, чтобы органично вписать их в общее пространство.
Новостройки подключены к собственному тепловому пункту и оснащены автоматизированной системой контроля энергоресурсов, что снижает плату за коммунальные услуги. Всего в новостройках 511 квартир, к переезду готовятся более 400 семей.
