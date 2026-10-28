Мэр Москвы: новый спортивный комплекс появится в Зябликове

Спортивный комплекс с тремя бассейнами появится в районе Зябликово. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Здание построят в 2028 году на Воронежской улице, рядом с жилыми домами и парком "Долина реки Шмелевки". Его общая площадь составит почти 4,5 тысячи квадратных метров. Помимо спортивных зон, там предусмотрят общественные пространства.

В аквакомплексе оборудуют большой оздоровительный бассейн размером 16 на 25 метров, а также детский и гидромассажный бассейны. Большую часть второго этажа займет тренажерный зал. Кроме того, предусмотрят залы для занятий йогой, пилатесом, силовыми и функциональными тренировками.

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