На российскую школьницу оформили чужие долги на 10 млн рублей из-за ошибки в СНИЛС

В России 10-летней девочке приписали чужие долги на сумму 10 миллионов рублей из-за ошибки при использовании ее СНИЛС. Первое уведомление о задолженности мать девочки получила в 2019 году, когда ребенку было всего 3 года.

Первое начисление удалось отменить, однако в мае 2024 года ситуация повторилась. На девочку записали 35 долгов на общую сумму более 740 тысяч рублей.

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