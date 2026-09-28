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28 сентября, 22:45

Общество

Новинки книжной недели представят на ярмарке 3 октября

Новинки книжной недели представят на ярмарке 3 октября

Московская книжная неделя объединила более 150 культурных событий

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Кульминацией Московской книжной недели станет большая ярмарка, которая пройдет в субботу, 3 октября. На одной площадке соберутся участники фестиваля, которые в течение 5 дней независимо друг от друга готовили презентации своих книжных новинок. Среди них – 3 книги, которые для читателей выбрала главный редактор проекта "Сити" Евгения Смурыгина.

В ее подборку вошли триллер Светланы Тюльбашевой "Проклятая земля", роман Татьяны Дыбовской "Борода" и книга итальянской писательницы Бьянки Питцорно "Самнанбула". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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