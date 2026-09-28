Программно-аппаратный комплекс "Гарпун" начал выявлять неплательщиков штрафов и алиментов в транспортном потоке. Система за доли секунды сверяет номера автомобилей с базами ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов.

Если нарушитель обнаружен, комплекс передает сигнал ответственному сотруднику, который может задержать неплательщика и взыскать долг. Разработку уже запустили на Алтае, к системе также планируют подключить другие регионы.

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