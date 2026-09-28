Москвичам рассказали о безопасности вакцины от ВПЧ

Рак шейки матки занимает четвертое место среди онкологических заболеваний, а средний возраст пациенток составляет 40–50 лет. Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) у женщин, которые ранее не были инфицированы, снижает риск предраковых заболеваний более чем на 90%, рассказал онколог, кандидат медицинских наук Петр Сергеев.

По словам специалиста, существует несколько видов вакцин против ВПЧ, которые защищают от разных типов вируса. Он также опроверг миф о том, что вакцинация может привести к бесплодию. По его словам, результаты многочисленных исследований не подтверждают влияния прививки на фертильность, а безопасность вакцин доказана в ходе исследований.

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