Психиатр Теслер рассказал о новом стандарте лечения депрессии в России

Новый стандарт лечения депрессии в России, включающий электропунктуру, акупунктуру, магнитную стимуляцию и другие методы, позволит расширить подходы к терапии. Такое мнение выразил психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер.

По словам эксперта, теперь депрессивные расстройства можно будет лечить комплексно, сочетая медикаментозные, психотерапевтические и физиотерапевтические методы. Какой именно способ лечения применять, будут определять врачи во время приема.

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