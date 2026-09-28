В Москве вырос интерес к профессии воспитателя

Профессия воспитателя становится все более востребованной. В этом году в Московский педагогический колледж поступили вдвое больше студентов, чем три года назад.

Программу обучения корректируют с учетом требований современных детских садов. В этом участвуют воспитатели, старшие воспитатели и руководители образовательных учреждений.

Сейчас в системе образования Москвы работают более 2 тысяч детских садов и около 20 тысяч воспитателей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.