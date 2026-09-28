Розыгрыш в рамках рубрики "Районы, кварталы" проходит в эфире Москвы 24

В эфире Москвы 24 проходит розыгрыш в рамках рубрики "Районы, кварталы". В течение 20 дней определят 20 победителей, которые получат приглашение на экскурсию в редакцию и мерч телеканала.

До 16:00 зрителям показывают районы столицы, которые изменились за последнее время. Участникам нужно угадать район и отправить его название в чат-бот, указав имя и номер телефона. Победителя определят в 17:00 с помощью рандомайзера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.