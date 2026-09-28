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28 сентября, 08:00

Спорт

Российские гимнасты завоевали девять медалей на чемпионате мира по акробатике

Российские гимнасты завоевали девять медалей на чемпионате мира по акробатике

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Российские гимнасты завоевали девять медалей на чемпионате мира по спортивной акробатике в итальянском Пезаро. В активе спортсменов три золотых, три серебряных и три бронзовых награды. По общему числу медалей россияне стали первыми.

Поклонники Криштиану Роналду не увидели футболиста на поле в матче Лиги наций с Норвегией. Форвард сборной Португалии впервые с июня 2024 года не вышел на поле, хотя находился в заявке. Португальцы победили со счетом 2:1.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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