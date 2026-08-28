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28 августа, 14:15

Общество

Эксперт призвала создавать спецплощадки для безопасности юных байкеров

Эксперт призвала создавать спецплощадки для безопасности юных байкеров

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В России необходимо развивать площадки для мотоспорта, где подростки смогут заниматься этим под контролем и в безопасных условиях, считает эксперт по топливному рынку Анастасия Бунина. По ее мнению, это позволит повысить безопасность на дорогах.

Бунина отметила, что запрета на продажу бензина несовершеннолетним недостаточно, поскольку подростки могут обойти ограничение, попросив взрослых сделать это. Эксперт считает, что для решения проблемы необходим комплексный подход.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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