Ипотечные каникулы станут доступнее в России с 1 сентября. На них могут рассчитывать семьи при рождении или усыновлении второго или последующих детей. Льготный период составляет до 18 месяцев.

Однако есть ограничения – жилье должно быть единственным, а сумма кредита составлять не более 15 миллионов рублей. Также появится право на уменьшение размера платежей, пока ребенку не исполнилось 1,5 года.

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