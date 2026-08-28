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28 августа, 11:15

Общество

Ипотечные каникулы станут доступнее в России с 1 сентября

Ипотечные каникулы станут доступнее в России с 1 сентября

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В Москве замедлился рост цен на долгосрочную аренду жилья

Ипотечные каникулы станут доступнее в России с 1 сентября. На них могут рассчитывать семьи при рождении или усыновлении второго или последующих детей. Льготный период составляет до 18 месяцев.

Однако есть ограничения – жилье должно быть единственным, а сумма кредита составлять не более 15 миллионов рублей. Также появится право на уменьшение размера платежей, пока ребенку не исполнилось 1,5 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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