Итальянский турист удивился чистоте московского метро

Московское метро и улицы поражают иностранных туристов чистотой, что подтвердил итальянец Антонио Авелла, снявший вирусный ролик о подземке. Он приехал в Москву к сыну и был впечатлен не только порядком, но и людьми, архитектурой, прогулками по реке, ВДНХ, Арбату и "Лужникам".

Москва, по его словам, оказалась безопасным, комфортным и технологичным городом с высоким уровнем сервиса. В прошлом году столица приняла рекордные 26,5 миллиона туристов, причем среди иностранцев особенно вырос интерес гостей из стран БРИКС.

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