Эксперт объяснила трагедии на Эльбрусе несерьезным отношением к горам

В горах России за последние дни произошли трагедии, самая тяжелая из которых – на Эльбрусе, где погибли 7 человек, включая 11-летнего ребенка, которого взял с собой отец. Эксперт по туризму Елена Пряшникова отметила, что главная ошибка – несерьезное отношение к восхождению.

Организацией таких походов должны заниматься только специализированные компании с сертифицированными гидами, а подготовка должна начинаться минимум за полгода. Также важно пройти полное медицинское обследование и не пренебрегать страховкой.

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