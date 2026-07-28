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28 июля, 22:15

Экономика

Крупные сети АЗС в Москве почти полностью отменили лимиты на бензин

Крупные сети АЗС в Москве почти полностью отменили лимиты на бензин

Эксперт заявил, что объемы топлива в РФ увеличились в связи с ремонтом НПЗ

Эксперт объяснил, что помогло стабилизировать топливный рынок в России

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Крупные сети АЗС в Москве практически полностью отменили лимиты на продажу бензина, хотя на некоторых заправках ограничения в 30 литров еще сохраняются. По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, ситуация на топливном рынке стабилизировалась: объемы отпуска выросли, очереди сократились или исчезли благодаря возврату НПЗ из ремонтов и запрету на экспорт дизеля.

Импортные поставки из Белоруссии и других стран были незначительными и не сыграли решающей роли. Ограничения по-прежнему действуют там, где заводы работают не на полную мощность, чтобы избежать дефицита. Переход на топливо стандарта "Евро-3" не привел к проблемам с качеством, так как оно поставлялось в основном сельхозпроизводителям и транспортным компаниям, а не на заправки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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