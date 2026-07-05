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05 июля, 08:45

Экономика

В России семьи с двумя детьми могут вернуть часть НДФЛ по новой форме

В России семьи с двумя детьми могут вернуть часть НДФЛ по новой форме

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В России семьи с двумя и более детьми могут получить налоговый вычет, который фактически снижает ставку НДФЛ с 13% до 6%. Право на налоговый кешбэк имеют родители, которые воспитывают двоих и более детей, являются гражданами России, постоянно проживают в стране и официально трудоустроены.

При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе, а у членов семьи не должно быть задолженностей по алиментам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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