В России семьи с двумя детьми могут вернуть часть НДФЛ по новой форме

В России семьи с двумя и более детьми могут получить налоговый вычет, который фактически снижает ставку НДФЛ с 13% до 6%. Право на налоговый кешбэк имеют родители, которые воспитывают двоих и более детей, являются гражданами России, постоянно проживают в стране и официально трудоустроены.

При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе, а у членов семьи не должно быть задолженностей по алиментам.

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