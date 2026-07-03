Топливо стандарта "Евро-3" появится на российских АЗС

На российских АЗС появится топливо стандарта "Евро-3". Правительство РФ разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо такого экологического класса. По мнению кабмина, это позволит увеличить предложение топлива на рынке.

Производить топливо стандарта "Евро-3" смогут только те НПЗ, которые заключили с Минэнерго России соглашения о модернизации мощностей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.