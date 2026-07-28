Погода в Москве ухудшится до 15 градусов тепла 29 июля

Москву накрыли интенсивные дожди и штормовой ветер до 20 метров в секунду, который валил деревья, но в среду, 29 июля, погода ухудшится еще больше: ожидаются затяжные дожди и резкое похолодание до 15–20 градусов. В четверг, 30 июля, станет немного теплее – около 22 градусов, а с пятницы, 31 июля, начнется улучшение: дожди прекратятся, выглянет солнце, и в выходные воздух прогреется до 29 градусов.

Вода в Москве-реке все еще прохладная, но искупаться будет можно. По предварительным прогнозам, август будет около климатической нормы или чуть теплее, так что лето еще не закончилось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

