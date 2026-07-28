Эксперт объяснил, что помогло стабилизировать топливный рынок в России

Основную роль в стабилизации ситуации на топливном рынке сыграл запрет на экспорт, сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, проблем с доступностью дизельного топлива сейчас нет.

При этом на отдельных АЗС по-прежнему действуют лимиты на заправку до 30 литров. Ограничения сохраняются в регионах, где нефтеперерабатывающие заводы еще не возобновили работу в полном объеме. Эксперт назвал эту меру временной.

Стабилизации рынка также способствовало быстрое завершение плановых ремонтов на НПЗ. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.