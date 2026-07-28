28 июля, 22:15Транспорт
Аэропорт Внуково отправил в Турцию весь багаж, скопившийся из-за проблем в системе
Аэропорт Внуково отправил в Турцию весь багаж, который скопился там из-за проблем в системе. Не работали ленты и обработка чемоданов.
В результате на курортах оказались сотни одетых не по погоде туристов. Они требуют компенсации за испорченный отпуск.
Когда чемоданы приедут к владельцам? Можно ли заранее защитить себя от таких проблем и рассчитывать на компенсацию? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.