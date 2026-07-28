Аэропорт Внуково отправил в Турцию весь багаж, скопившийся из-за проблем в системе

Аэропорт Внуково отправил в Турцию весь багаж, который скопился там из-за проблем в системе. Не работали ленты и обработка чемоданов.

В результате на курортах оказались сотни одетых не по погоде туристов. Они требуют компенсации за испорченный отпуск.

Когда чемоданы приедут к владельцам? Можно ли заранее защитить себя от таких проблем и рассчитывать на компенсацию? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.