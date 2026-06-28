Фестиваль "Солома" в Москино объединил молодежь и семьи на квестах и мастер-классах

В столице прошел фестиваль "Солома". Гости смогли окунуться в мир кино на территории кинопарка "Москино", прогуляться по съемочным площадкам и декорациям – "Соборной площади", "Ковбойскому городку", "Палатам князя Андрея", увидеть самый большой в Европе натурный хромакей и самолет Ту-154. Кроме того, работал уличный фудкорт, а также природная зона для отдыха.

В интерактивах участвовали и взрослые, и дети, для них провели квесты, мастер-классы, фотосессии и постановочные съемки. Организаторы отметили, что площадка объединила молодежь, семьи и поклонников разных возрастов, каждый нашел занятие по душе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

